Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 8.1. bis 14.1.2024

Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 8.1. bis 14.1.2024 sieht die Zeit für Veränderungen längst gekommen. Besonders im Beruf ist in der aktuellen Horoskop Woche eine große Portion Geduld und Motivation vonnöten.

Liebe und Partnerschaft

Da ist jemand, der Dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Bewahre Ruhe und überlege genau, was Du wirklich willst. Du verspürst immer mehr Lust auf Vergnügen und Abenteuer. Kleine Wölkchen am Liebeshimmel. Warum behältst Du auch Deine Gefühle für Dich? Etwas Mut bringt Bewegung in Deine Gefühlswelt. Wer Dich jetzt richtig zu nehmen weiß, erlebt Erotik pur.

Gesundheit und Fitness

Das Atmen fällt Dir schwer. Reduziere Deinen Zigarettenkonsum! Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst. Wie wäre es mit einem Vitamincocktail, das baut Dein Immunsystem wieder richtig auf. Tue ab und zu etwas für Deinen Rücken, dann ist alles wieder in bester Ordnung.

Beruf und Finanzen

Eine super Leistung. Du hast wirklich ein volles Lob verdient und bekommst es auch. Motiviert fällt die Arbeit viel leichter, ziehe Dich nicht immer selbst runter. Durch das Verhalten Deiner Kollegen wird Dein Misstrauen geweckt. Jetzt ist endlich die Zeit gekommen, alte Denk- und Handlungsgewohnheiten über Bord zu werfen. Es warten neue Herausforderungen auf Dich.