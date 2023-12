Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 1.1. bis 7.1.2024

Liebe und Partnerschaft

Du bist jetzt voll richtungsloser Unternehmungslust. Lasse Dich nicht durch innere Unruhe und Hektik hinreißen, die Kontrolle zu verlieren. Du bekommst tatkräftige Unterstützung von Venus. Du erlebst, wenn Du willst, sehr angenehme Stunden. Mache einen Spaziergang und nutze die ungewohnte Ruhe nur für Dich. Gehe auf Distanz zu Menschen, die nur darauf aus sind, Dir eins auszuwischen. Du brauchst einen Menschen, der Dich zu schätzen weiß.

Gesundheit und Fitness

Körperlich und seelisch geht's endlich wieder bergauf. Nutze das Wochenende, pflege Deine Gesundheit und Deine geliebten Hobbys. Ran an die Speckrollen, befreie Deinen Körper von unnötigem Ballast. Achte auf abwechslungsreiche Ernährung. Du neigst dazu, Dich zu überschätzen, dann lässt die Energie wieder nach.

Beruf und Finanzen

Du bist zwar sehr tüchtig, kannst aber Deine Fähigkeiten nicht in allen Bereichen so richtig entwickeln. Niemand kann Dich mehr stoppen. Ehrgeizig und siegessicher gehst Du auf neue Dinge zu. Du fühlst Dich stark, sicher und zeigst viel Mut. Willst Du beruflich tatsächlich riskieren, dass man etwas gegen Dich in der Hand hat? Es sprudeln ungeahnte Quellen des Denkens, Fühlens und Handelns. Sorgen und Probleme lösen sich in Luft auf. Du erkennst, was wesentlich ist.