Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 22.4. bis 28.4.2024

Ob die nächste Horoskop -Woche für das Sternzeichen Krebs wohl eine Liebeswoche wird? Das Horoskop hat Antworten darauf und auch auf andere wichtige Lebensfragen. Ängste, Schwierigkeiten im Job und gesundheitliche Probleme – Du kannst alles in den Griff bekommen und eine glückliche Zukunft erwarten, wenn Du Dein Leben richtig anpackst. Das gratis Wochenhoroskop für Krebs vom 22.4. bis 28.4.2024 hilft Dir dabei.

Liebe und Partnerschaft

Du gehörst zu den Gewinnern. Dein Partner und Du haltet zusammen, egal was kommen mag. Singles machen nette Kontakte. Du wirst nach Strich und Faden verwöhnt und darfst es Dir mal so richtig gut gehen lassen. Nichts hinterfragen, Du hast es Dir verdient. Einerseits bist Du sehr unternehmungslustig, andererseits möchtest Du aber auch mit der großen Liebe alleine sein. Beides lässt sich gut vereinbaren. Die kommende Zeit wird vielversprechend was die Liebe betrifft. Auch Singles haben eine glückliche Hand für den Partner des Lebens.

Gesundheit und Fitness

Lege ein paar Ruhepausen ein und relaxe, anstatt im Fitnessstudio zu schwitzen. Deine Stimmung dürfte die ganze Woche gut sein. Regelmäßigkeit heißt das Zauberwort, vor allen Dingen beim Sport. Du solltest öfter innehalten und tief durchatmen. Nimm nicht alle Last auf Dich, denke an Deinen Rücken!

Beruf und Finanzen

Konzentriere Dich auf die wesentlichen Dinge. Nicht alles lässt sich im Rekordtempo erledigen. Auch wenn sich der Arbeitsberg auf Deinem Schreibtisch häuft, bleibe gelassen. Positive Aspekte symbolisieren die Zunahme besonderer Fähigkeiten. Ein Kollege oder Geschäftsfreund steht Dir zur Seite.