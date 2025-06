Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 9.6. bis 15.6.2025

Im Wochenhoroskop für Krebs vom 9.6. bis 15.6.2025 stehen die Zeichen auf Sport und gesunder Ernährung. Denke gut darüber nach, bevor Du Dich in der nächsten Horoskop -Woche blind in große Veränderungen stürzt.

Liebe und Partnerschaft



Es sieht ganz so aus, als würden sich Deine amourösen Wünsche nun erfüllen. Also los, sei aktiv und mache den ersten Schritt! Eine Begegnung beflügelt Dich, jetzt heißt es: runter vom Sofa, rauf auf die Tanzfläche. Du strahlst gerade etwas Magisches aus, dem kaum jemand widerstehen kann. Setze diese Ausstrahlung bewusst und gezielt ein. Versuche aber bitte nicht, Deinen Partner oder Deine Partnerin hinters Licht zu führen. Ehrlichkeit ist jetzt besonders wichtig.

Gesundheit und Fitness

Zu viele Genussgifte tun Deinem Körper nicht gut. Pflege lieber wieder Dein künstlerisches Hobby, das wird Dir guttun. Deine Energiereserven wirken schier unerschöpflich, aber auch Du brauchst mal Pausen. Gönne Dir Entspannung statt ständigem Schwitzen im Fitnessstudio. Deine Stimmung bleibt die ganze Woche über stabil und gut.

Beruf und Finanzen

Du bist momentan in Deinen Entscheidungen leicht beeinflussbar - sei vorsichtig, sonst bekommst Du den Ruf, Deine Meinung nach dem Wind zu richten. Du zeigst echtes Interesse an Zusammenarbeit, das macht Dich im Team besonders wertvoll. Dennoch: Du hast aktuell nicht Deine volle Kraft und solltest Dich nicht überfordern. Plane klug, setze klare Ziele und konzentriere Dich auf das, was jetzt wirklich Priorität hat.