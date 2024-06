Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 17.6. bis 23.6.2024

Wer wissen möchte, was die Sterne nächste Horoskop - Woche sagen, ist hier genau richtig. Im gratis Wochenhoroskop für Krebs vom 17.6. bis 23.6.2024 findest Du Deine persönlichen Ratschläge zu Liebe, Gesundheit und Beruf. Lasse Dich von den Himmelskörpern leiten und lebe in Harmonie mit dem Universum.

Liebe und Partnerschaft

Es geht in der Liebe leidenschaftlich her. Stehe zu Deinen Träumen und verliere Dich nicht in Kleinigkeiten. Deine Wünsche werden wahr. Du fühlst Dich in Harmonie mit Dir selbst und kannst Dich großmütig wähnen. Aber Dein Gefühl täuscht, denn Du bist immer noch sehr angreifbar. Wenn Du schon lange ein wichtiges Treffen oder ein klärendes Gespräch vor Dir herschiebst, dann ist jetzt die richtige Zeit da um endlich zu handeln. Wenn Du schon längere Zeit unter undefinierbaren Launen leidest, dann ziehe jetzt die Konsequenzen. Frage Dich, was Du willst!

Gesundheit und Fitness

Sorge für genussvolle Entspannung. Etwas mehr Schlaf außer der Reihe würde Dir einmal sehr guttun. Die meiste Energie hast Du nach einem Wochenende. Dann wirst Du von einem Energieschub profitieren.

Beruf und Finanzen

Du hast eine eher etwas ruhige Zeit vor Dir und kannst somit nochmal Kraft tanken. Triff klare Entscheidungen, ehe es ein anderer tut. Dein Verantwortungsgefühl meint, dass andere Dinge erst einmal wichtiger sind als der Job. Durch Schutz von Vorgesetzten oder Behörden wirst Du in Deiner positiven Entwicklung weiterkommen. Deine Person ist gefragt.