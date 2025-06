Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 16.6. bis 22.6.2025

Krebs-Mann und Krebs-Frau sollten in der nächsten Horoskop -Woche die Ruhe bewahren. Es ist egal, wie schnell Du rennst, der Weg wird davon nicht kürzer. Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 16.6. bis 22.6.2025 zeigt Dir, in welchen Lebensbereichen Du Energie brauchst und wo Du kürzertreten musst.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Deinem Schatz das Gefühl gibst, gebraucht zu werden, wird er sich noch mehr bemühen. Träumerei und Liebe gehen bei Dir oft Hand in Hand. Übersieh aber vor lauter rosaroten Wolken nicht, dass ein Gewitter in der Luft liegt. Dein Liebesleben kommt in Bewegung! Die Sterne stehen für einen Neuanfang nur allzu gut! Überwinde Deine Ängste. Im Bereich der Partnerschaft stehen ernsthafte Entscheidungen für die Zukunft an.

Gesundheit und Fitness

Es stehen Tage des Genießens und der Harmonie an. Das, was Du ausstrahlst, kommt zu Dir zurück. Lebe einfach in den Tag hinein! Deine Gesundheit ist gut in Schuss! Entspannung steht bei Dir an erster Stelle. Du hast Deinen Ort der Ruhe gefunden. Gewöhne Dir an, etwas mehr für regelmäßige Mahlzeiten zu sorgen. Das Atmen fällt Dir schwer. Reduziere Deinen Zigarettenkonsum!

Beruf und Finanzen

Beruflich ist ein Richtungswechsel angesagt. Du bekommst dazu Unterstützung von allen Seiten. Nimm die Hilfe dankbar an. So aussichtslos wie Du meinst, ist Deine Lage nicht. Setze Dich durch! Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, ob Dein Beruf tatsächlich auch Deine Berufung ist? Die ersten Zweifel machen sich nämlich schon bemerkbar. Zurzeit kannst Du beruflich Nägel mit Köpfen machen, einen Vertrag abschließen, ein Angebot nutzen und Dich auch für längere Zeit binden.