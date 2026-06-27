Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

Den brennenden Fragen zur Liebe, Finanzen und Gesundheit können die Sternenkundler auf den Grund gehen. Was für Dein Sternzeichen in der nächsten Horoskop -Woche wichtig ist, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 29.6. bis 5.7.2026.

Liebe und Partnerschaft

Eine Begegnung bereitet Herzklopfen. Achte auf die Gegensignale. Deine Eifersucht ist krankhaft und bewirkt das Gegenteil. Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens. Tue, woran Du Freude hast und versuche, diese Lebensfreude weiterzugeben. Die Venus verspricht Deinem Liebesglück eine erfüllte Zweisamkeit.

Gesundheit und Fitness

Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in gesundheitlichen Maßnahmen ausleben lässt. Versuche jetzt unter allen Umständen, Spannungen abzubauen. Dein seelischer Zustand ist im Moment keinen großen Belastungen gewachsen. Rückenprobleme sind möglich. Suche den richtigen Ausgleich. Auf Zugluft reagierst Du sehr empfindlich.

Beruf und Finanzen

Du konzentrierst Dich jetzt auf Deine persönliche Entwicklung. Das beinhaltet vor allen Dingen Deine Anlagen, Fähigkeiten und Interessen. Beruflich ergeben sich für Dich ganz wunderbare Chancen. Man schätzt Deine heitere Art, sowohl bei Kollegen als auch bei Vorgesetzten. Freue Dich und teile Deinen Erfolg mit den anderen. Du erhältst unerwartet Rückendeckung aus den oberen Reihen.