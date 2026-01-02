Liebeshoroskop Krebs 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Das Krebs-Liebeshoroskop 2026 ❤️ Welches Sternzeichen passt am besten zu Krebs? Antworten im Partnerhoroskop ⭐ für Mann ✓ & Frau ✓ Jetzt auf TAG24!

Ein Sternzeichen schenkt dem Krebs (22. Juni bis 22. Juli) Romantik und Harmonie, ein anderes kann hingegen für Spannungen und Missverständnisse sorgen. Welche Tierkreiszeichen das sensible Wasserzeichen 2026 ideal ergänzen und bei welchen Partnerschaften die Funken sprühen, zeigt das kostenlose Partnerhoroskop für Krebs. Lasse Dich von den astrologischen Einblicken inspirieren und entdecke, was das Merkurjahr in Sachen Liebe, Beziehung und Liebesglück bereithält! Hier gibt es die Partnerhoroskope aller Sternzeichen.



Dein kostenloses Krebs-Liebeshoroskop 2026: Alles über Liebe, Flirts & Partnerschaft. © Midjourney/TAG24

Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Krebs?

Krebs-Frauen und Krebs-Männer öffnen im Merkurjahr 2026 ihr Herz und dürfen sich auf romantische Momente voller Nähe und Harmonie freuen. Wenn Du in Liebesfragen Orientierung suchst, liefert Dir das astrologische Liebesorakel wertvolle Hinweise: Es zeigt, welche Sternzeichen besonders gut mit Dir harmonieren und bei welchen Eigenschaften Vorsicht geboten ist. Trotz aller Tipps solltest Du immer auf Dein Herz hören und dem Ruf der Liebe folgen, um Dein persönliches Liebesglück zu finden. Krebs passt am besten zu:

Stier

Fische



Waage Finde bei den Partnerhoroskopen heraus, was das Liebesorakel über die anderen Sternzeichen sagt. Wenn Du nicht nur an astrologischen Liebestipps interessiert bist, sondern vollkommen eintauchen möchtest in die Welt der Sterne, schaue auf die Themenseite: Horoskope.

Wer passt am besten zur Krebs-Frau?

Die Krebs-Frau besticht 2026 mit ihrer einfühlsamen und liebevollen Art. Sie sehnt sich nach Nähe, romantischen Momenten und innigen Kuscheleinheiten - und sie weiß dabei ganz genau, was sie in der Liebe wirklich will und was nicht. Krebs und Widder

Die sachliche und direkte Art des Widders lässt sie oft kalt, sie sucht mehr Gefühl. Das Sternzeichen hält die Krebs-Frau oft für zu langweilig und träge. Krebs und Stier

Bei Stier geht die Liebe durch den Magen: Die Krebs-Frau kann für Stier sorgen, kulinarisch verwöhnen und dafür Zuneigung genießen. Krebs und Zwillinge

Die Flatterhaftigkeit von Zwillinge erreicht ihr Herz selten. Krebs lässt das Sternzeichen lieber ziehen, als sich auf unzuverlässiges Terrain zu begeben. Krebs und Krebs

Zwei Unsichere verstärken sich gegenseitig in ihren Zweifeln, statt sich Halt zu geben. Die Beziehung bleibt oft zu wackelig. Krebs und Löwe

Solange Löwe sanft und fürsorglich bleibt, fühlt sich die Krebs-Dame geborgen. Wird das Löwenherz aber zu dominant, zieht sie sich zurück. Krebs und Jungfrau

Mit der eher reservierten und pragmatischen Art wärmt Jungfrau ihr Herz nicht. Für die romantische Seite von Krebs hat das andere Sternzeichen zu wenig Gespür. Krebs und Waage

Waage gefällt ihr und sie genießt gemeinsame Zeit. Doch echte Tiefe erreichen sie selten. Oft bleibt es beim schönen Schein. Krebs und Skorpion

Hier lodern große Leidenschaft und Sehnsucht: Sie umgarnt Skorpion, beide verführen sich gegenseitig und können echte Tiefe erleben.

Krebs und Schütze Sie liebt das Vertraute, Schütze das Abenteuer. So sehr sich die Krebs-Frau auch bemüht, an den Drang nach Freiheit kommt sie nicht vorbei. Krebs und Steinbock

Sie gibt alles, doch Steinbock bleibt distanziert und tut sich schwer, sie wirklich zu verstehen. Ihr Herz fühlt sich oft nicht gesehen. Krebs und Wassermann

Wassermanns Schwung begeistert die Krebs-Dame kurzfristig und macht ihr Leben bunter. Doch auf Dauer will sie mehr Ruhe und Beständigkeit. Krebs und Fische

Eine Verbindung voller Verständnis und Nähe. Zwei sanfte Seelen finden hier, was sie brauchen: zarte Liebe und Vertrauen.

Das Liebeshoroskop Krebs verrät Dir, welches Sternzeichen zu Dir passt © 123RF/loft39studio

Wer passt am besten zum Krebs-Mann?

Der Krebs-Mann wünscht sich 2026 jemanden, der seine Gefühle versteht und auf derselben Wellenlänge ist. Gefällt ihm etwas nicht, zieht er sich schnell zurück, doch mit dem passenden Menschen an seiner Seite erlebt er unvergessliche Momente und schwebt auf Wolke 7. Krebs und Widder

Er ist fasziniert von der energiegeladenen Art des Widders und folgt gern jeder Einladung, solange das Miteinander harmonisch bleibt. Krebs und Stier

Beide genießen die Glücksmomente des Alltags und wissen Geborgenheit zu schätzen. Sie verwöhnen sich gegenseitig. Krebs und Zwillinge

Das quirlige Wesen von Zwillinge bringt ihn manchmal aus dem Tritt, doch gerade dieses Lebendige zieht den Krebs-Mann an. Sie passen gut zusammen Krebs und Krebs Zwei empfindsame Seelen begegnen sich. Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen schaffen sie eine liebevolle Beziehung. Krebs und Löwe

Löwes majestätische Ausstrahlung beeindruckt Krebs zunächst. Doch auf Dauer ist ihm das Bedürfnis nach Glanz und Bühne zu viel. Krebs und Jungfrau

An der praktischen Ader von Jungfrau kann sich der Krebs-Mann orientieren und wachsen. Doch zu viele kritische Töne lassen ihn den Rückzug antreten. Krebs und Waage

Schnell verfällt er dem großen Charme von Waage-Geborenen. Die beiden genießen es, sich zu umsorgen und schaffen viele glückliche Momente. Krebs und Skorpion

Sie können eine tiefe, gefühlvolle Beziehung aufbauen. Doch mit Skorpions Direktheit und spitzen Bemerkungen tut sich der Krebs-Herr schwer. Krebs und Schütze

Gemeinsam entdecken sie die Welt, teilen Interessen und Erlebnisse. Aber die Rastlosigkeit von Schütze bringt Krebs aus der Balance. Krebs und Steinbock

Er bewundert die Zielstrebigkeit von Steinbock, doch Sehnsucht nach Romantik und Nähe lässt sich damit für ihn kaum erfüllen. Krebs und Wassermann

Wassermann lässt sich von ihm verwöhnen und erlebt mit ihm Sinnlichkeit pur. Doch bald steht dem Sternzeichen der Sinn wieder nach Freiheit. Krebs und Fische

Krebs ist gern der Tröster und Ansprechpartner von Fische, wenn etwas nicht läuft. Das schätzt Fische und zeigt ihm dafür liebevolle Zuneigung.

Welches Sternzeichen passt nicht zu Krebs?

Unter keinem guten Stern steht für den Krebs die Beziehung mit dem Sternzeichen Steinbock. Wenig Romantik, viel Distanz und fehlendes Verständnis, das ist nichts für eine Krebs-Frau oder einen Krebs-Mann. Mit dem Sternzeichen Jungfrau bilden sich zwar Chancen zum Wachstum, aber auf lange Sicht wird kein Feuer entbrennen. Dafür sind sie einfach zu unterschiedlich.