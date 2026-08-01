Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

In der nächsten Horoskop -Woche sollten Krebs-Frau und Krebs-Mann vor allem einen Gang herunterschalten und die Gesellschaft von anderen suchen. Warum? Die Antwort findest Du im Wochenhoroskop für Krebs vom 3.8. bis 9.8.2026. Erfahre , was das Schicksal Dir in den kommenden Tagen beschert, und bereite Dich bestens auf die Zukunft vor.

Liebe und Partnerschaft

Überwinde Dich jetzt und sei bereit, mit einer Person, die Dir nahe steht, über Deine innersten Gefühle und Gedanken zu sprechen. Trübe Stimmungen müssen nicht immer einen bestimmten Grund haben. Nimm ein warmes Bad und lasse diesen Tag ruhig vorübergehen. Trödele nicht, denn es könnte sonst eine Chance an Dir vorbeigehen, und dann wäre das Bedauern groß. Stelle Dich jetzt den aktuellen Problemen. Vermeide dabei, an etwas festzuhalten, von dem Du weißt, dass es wirklich überholt ist.

Gesundheit und Fitness

Übertreibe es mit Deinen Aktivitäten nicht, sonst bist Du schon bald völlig ausgepowert. Das schadet mehr, als es nutzen kann. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst und was Du Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas! Suche gesundheitliche Hilfe in einer Heil- und Badekur. Gönne Deinem Körper die schon seit langer Zeit fällige Rundumerneuerung. Stärke Dich zwischendurch mit einem Spaziergang. Das klärt Deine Gedanken und kann auch Stress abbauen, der sich angestaut hat.

Beruf und Finanzen

Überlade Dich nicht mit Arbeiten und Aufgaben, denen Du nicht gewachsen bist. Unverhoffte Chancen eröffnen Dir ganz neue Perspektiven. Durch Deine starken Aktivitäten kannst Du immer wieder mit neuen Herausforderungen rechnen. Es wäre gut, alles einmal richtig durchzuplanen. Triff wichtige Abklärungen, bevor Du entscheidest. Strecke Deine Fühler aus, informiere Dich und packe die Gelegenheit beim Schopf. Toll, wie Du andere für Deine Ideen begeisterst. Bleibe auf Deinem Motivationskurs, auch wenn Dir Neider den Erfolg absprechen.