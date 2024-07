Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 22.7. - 28.7.2024

Die nächste Horoskop -Woche hat es in Sachen Beruf in sich. Große Erfolge erwarten Dein Sternzeichen. Was die Sterne Dir zu den Themen Liebe und Gesundheit zu sagen haben und wie die Zukunft aussehen könnte, erfährst Du in Deinem gratis Wochenhoroskop für Krebs vom 22.7. bis 28.7.2024 .

Liebe und Partnerschaft

Überdenke, ob Du in den richtigen Momenten situationsentsprechend reagierst. Übe Dich in Geduld, die Dinge ordnen sich. Es ist Deine Aufgabe, so viele Strukturen und Regeln zu schaffen, wie für eine solide Lebensbasis notwendig sind. Wenn Dir die alte Liebe nicht aus dem Kopf geht, nimm wieder Kontakt auf! Wenn Du in einer Situation oder in einer Beziehung nicht mehr weiter weißt, dann solltest Du auf Deine innere Stimme hören, nicht nur auf den Verstand.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich mal wieder mit einer gründlichen Vorsorgeuntersuchung befassen. Vermeide jetzt Stress - nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden. Du wirst Dich wundern, wie gut das tut. Nicht nur Sport schauen, selbst antreten, das würde Deinem Körper zugutekommen.

Beruf und Finanzen

Ein großes Kompliment aus der Chefetage beflügelt Deinen Arbeitsgeist. Doch spiele Deine Kollegen dabei nicht an die Wand. Eine Herausforderung im Job lässt Deine Karriere glänzen und bringt viel Lob. Betrachte Deine augenblickliche Situation nicht als schicksalhaft. Du kannst Deine Position durchaus verändern, wenn Du willst. Du bist einfallsreich und diszipliniert am Arbeitsplatz.