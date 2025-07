Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 7.7. bis 13.7.2025

Eine Menge Chancen, aber auch Hürden warten auf Krebs-Frauen und Krebs-Männer laut gratis Wochenhoroskop für Krebs vom 7.7. bis 13.7.2025. Doch mit einer guten Strategie und einem reinen Herzen wirst Du nicht nur in der nächsten Horoskop -Woche, sondern auch in Zukunft glücklich.

Glaube an Dich selbst und nutze die Hilfe der Astrologie - hier gibt es noch mehr über das Sternzeichen Krebs zu erfahren :

Liebe und Partnerschaft



Wenn Du abwartest, kann sich ein Herzenswunsch erfüllen. Dein Partner oder Deine Partnerin weiß es zu schätzen, dass Du immer für ihn oder sie da bist. Ein Weg wird frei für einen absoluten Neubeginn, jetzt heißt es, einen klaren Kopf bewahren. Flüchte nicht vor den Alltagspflichten, auch wenn sie Dir manchmal zur Last fallen. Das könnte sonst zu Schwierigkeiten führen.

Gesundheit und Fitness

Vermeide jetzt Stress, wo immer es geht, nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder für schöne Momente mit Freunden. Höre mehr auf die Bedürfnisse Deines Körpers. Vorsicht, es können Blutdruckschwankungen auftreten! Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung.

Beruf und Finanzen

Zu oft hast Du nur das getan, was andere von Dir erwartet haben - jetzt bringt Dich das in Konflikt mit Dir selbst. Ändere das! Setze Dein fachliches Wissen gezielt ein und gehe mutig einen neuen Weg. Etwas mehr Fairness im Umgang mit Deinen Kollegen würde Dir guttun. Dein Verhalten trägt langsam zu einem unangenehmen Betriebsklima bei. Lasse Dich nicht ständig unter Strom setzen. Bleibe bei Deinen Aussagen und warte gelassen ab, was sich daraus ergibt.