Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 23.6. bis 29.6.2025

Liebe und Partnerschaft

Eine Liebesentscheidung bedarf gründlicher Überlegungen und Besonnenheit. Wenn Du erkennst, dass das Leben eine Art Lernprozess ist, wird alles einfacher. Du beginnst nachzudenken und entwickelst Dich dadurch weiter. Breite die Flügel der Liebe aus, es sucht jemand Schutz. Singles sollten nicht zögern, sondern endlich zugreifen - besser wird es nicht.

Gesundheit und Fitness

Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, dann tue es in Gesellschaft, so macht es auch mehr Spaß. Kräftig und vital, was willst Du noch mehr? So lässt es sich gut leben. Du bist richtig gesund, und Deine Fitnesskurve ist ganz oben. Bringe die ganze Energie in die Liebe ein, im Job ist im Moment nichts zu holen. Gönne Dir etwas mehr Muße und haushalte mit Deinen Kräften.

Beruf und Finanzen

Du fühlst Dich ungerecht behandelt, bitte um ein klärendes Gespräch. Bringe Deine Stärken besser ein, sonst verzettelst Du Dich. In Gemeinschaften bist Du aufgefordert, Dich noch mehr einzubringen als bisher, und das mit all Deinen persönlichen Fähigkeiten und Talenten. Eine aussichtsreiche Zeit in beruflichen Dingen steht bevor.