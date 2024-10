Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 7.10. bis 13.10.2024

Liebe und Partnerschaft

Die Liebe winkt! Verwöhne Dich und andere oder lasse Dich verwöhnen. Freundschaften und Partnerschaften gedeihen. Eine große Liebesenttäuschung droht, wenn Du jemanden zu sehr idealisiert hast. Gehe also immer mit offenen Sinnen durch das Leben. Erwarte auf Deine Fragen nicht sofort eine Antwort. Gute Dinge brauchen Zeit zum Reifen. Deine Neugier wird bald befriedigt. Was willst Du wirklich? Du kannst nicht immer auf zwei Hochzeiten tanzen, und Dein Verhalten ist langsam eine Zumutung für Deine Beziehung.

Gesundheit und Fitness

Dein gesundheitliches Wohlbefinden macht Dir schwer zu schaffen. Du bist müde und kraftlos? Bleibe zu Hause und ruhe Dich richtig aus. Du willst einen schönen, gesunden Körper? Dann raus in den Wald und joggen. Dein Ehrgeiz hilft Dir. Du bist endlich wieder entspannt. Lehne Dich zurück, atme tief durch und genieße diesen herrlichen, sorgenfreien Augenblick. Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht. Ruhetage sind angesagt, und so mancher fühlt sich wie neu geboren.

Beruf und Finanzen

Durch Konzentration und Ausdauer kannst Du jetzt anstehende Arbeiten gründlich planen und unerledigte Dinge ein für allemal aus der Welt schaffen. Deine Fantasie kennt keine Grenzen, und die normalen Alltagsaufgaben sind Dir zuwider. Entscheide rasch, jetzt läuft alles besonders gut. Du gehst bei geschäftlichen Entscheidungen sehr weise vor. Vermutlich musst Du Dich mit etwas auseinandersetzen, was Dir Unbehagen bereitet. Du hast immer wieder den Eindruck, nur von Widersachern umgeben zu sein. Vielleicht bist Du es aber, vor dem man sich fürchten muss.