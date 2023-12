Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 25.12. bis 31.12.2023

Liebe und Partnerschaft

In der Liebe scheint für Dich die Sonne. Wenn Du in einer festen Partnerschaft lebst, zeigt sich jetzt jeder von seiner harmonischen Seite. Deine Suche nach angenehmen Erlebnissen wird auch Deine Umgebung anregen. Eine erotische Begegnung liegt in der Luft. Du spürst, dass Du in Deiner Partnerschaft eine Entscheidung treffen musst. Tue es auch! Behutsame Worte bringen Dein Gefühlsleben auf Vordermann.

Gesundheit und Fitness

Schone Dich, Du bist viel zu schnell aufbrausend. Im Grunde bist Du kräftig und vital, was willst Du noch mehr, so lässt es sich gut leben. Merkst Du es nicht? Du bleibst auf der Strecke! Trinke jeden Tag genügend Wasser.

Beruf und Finanzen

Jeder Art von Teamarbeit kannst Du, einfach aus dem Bauch heraus, erfolgreiche Impulse geben. Vertraue auf Deinen Instinkt und handle. Nervlich hochgetourt, bemühst Du Dich um ein sachliches Verhalten. Im Beruf setzt Du auf eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen. Du bist auf die Hilfe anderer angewiesen, um Deine Pläne zu realisieren.