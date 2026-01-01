Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Januar 2026

Überwinde mit dem Monatshoroskop für Krebs bevorstehende Hürden und komme Deinem Traum im Januar ein Stück näher. Erfahre vonseiten der Sternenkundler, wie sich die Mondenergien und Planetenbewegungen auf Liebe, Gesundheit und Beruf auswirken.

Im aktuellen Horoskop für das Sternbild Krebs verrät die Astrologie, dass im Januar positive Gedanken Berge versetzen können. Besonders die mentale Stärke Deines Tierkreiszeichens spielt in Zukunft eine große Rolle.

Liebe und Partnerschaft



Du meinst, nur Deine Seele leidet? Frage doch einmal Deinen Partner oder Deine Partnerin! Auch wenn Du gewisse Freiheiten brauchst, um Dich nicht eingesperrt zu fühlen, solltest Du mit Ernsthaftigkeit Deine Angelegenheiten regeln. Du, als Vertreter der besonnenen Art, spielst mit dem Feuer, wenn Du Dich aus einer Laune heraus und ohne Bedenken auf ein Abenteuer einlässt. Das wird eine tolle Zeit für die Partnersuche. Du spürst jetzt sehr schnell, wer zu Dir passen könnte. Mache den Anfang!

Gesundheit und Fitness

Achte etwas mehr auf Deine Entgiftungsorgane! Es wäre besser, nicht immer so ungeduldig zu sein. Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser geht es Dir. Körper und Seele brauchen mehr Ruhe und Ausgleich.

Beruf und Finanzen

Die Kollegen schätzen Deine Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Setze Deine Power für die richtige Sache ein und tritt nicht immer auf der Stelle. Halte Dir ganz klar vor Augen, wer hier der Boss ist. Du fühlst Dich ungerecht behandelt? Bitte um ein klärendes Gespräch.