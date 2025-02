Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 24.2. bis 2.3.2025

Wie stehen die Liebessterne in der nächsten Horoskop -Woche für Dich? Steht eine Zeit der großen Gefühle bevor oder sollte Dein Sternzeichen lieber in ruhigeres Fahrwasser kommen? Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 24.2. bis 2.3.2025 kennt die Antworten auf die brennendsten Fragen Deiner Lebenssituation.

Liebe und Partnerschaft

Je zufriedener Du mit Dir selbst bist, desto schöner wird Dein Liebesleben. Flirte mal wieder nach Lust und Laune und genieße es, verwöhnt zu werden – Du hast es Dir verdient! Die Befreiung von alten Verstrickungen fühlt sich wie eine Verjüngungskur an. Sei jetzt offen für Neues, ziehe Dich nicht zurück. Ein erotischer Abend steht überfällig an – lade Deinen Schatz doch dazu ein!

Gesundheit und Fitness

Deine Gesundheit scheint momentan etwas angegriffen zu sein. Vielleicht solltest Du eine Einladung für den Abend auslassen und Dich stattdessen schonen. Wenn Du Dich fit und belastbar fühlst, solltest Du diese gute Phase nutzen, um Dich in Form zu bringen. Dein Körper wird es Dir danken. Positive Gedanken wirken sich ebenso gut auf Deinen Körper aus. Auch wenn Du es nicht wahrhaben willst – Dein Cholesterinhaushalt ist nicht ganz stabil.

Beruf und Finanzen

Dein Optimismus ist ansteckend und Dein Engagement wird sehr geschätzt. Dein Einfluss wächst ständig. Allerdings bist Du nicht ganz unschuldig an der angespannten Situation am Arbeitsplatz. Es wird viel von Dir erwartet, sowohl was Dein Wissen als auch Deine Handlungen angeht. Du reagierst oft aus dem Bauch heraus, aber es wäre ratsam, auch den Verstand mit einzubeziehen. Die Stimmung kann schnell kippen, also sei vorsichtig.