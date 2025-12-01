Wochenhoroskop Krebs: So wird die neue Woche vom 1.12. bis 7.12.2025

Aus Fehlern zu lernen, ist manchmal sehr schmerzhaft. Das müssen sich auch Frau und Mann im Sternzeichen Krebs in der neuen Horoskop -Woche eingestehen. Mache Dir das Leben etwas leichter und nutze die Hinweise aus dem Wochenhoroskop für Krebs vom 1.12. bis 7.12.2025, um den richtigen Weg zu finden.

Liebe und Partnerschaft

Falle jetzt nicht auf jedes schöne Gesicht herein, das ein Abenteuer zu versprechen scheint. Schaue hinter die Fassade. Deine Herzblatt-Probleme lösen sich ganz schnell wieder auf. Es gibt jetzt schnell erhitzte Gemüter. Wenn Dein Schatz gerade auf Macho macht, dann habe etwas Geduld - das legt sich wieder. Denke jetzt gut über alles nach. Du solltest Entscheidungen nicht länger hinauszögern. Frisch ans Werk, es kann nichts passieren.

Gesundheit und Fitness

Stoppe Deinen Verdrängungswettbewerb und prüfe Deinen Gesundheitszustand. Etwas mehr Schlaf außer der Reihe würde Dir einmal sehr guttun. Du bist ein richtiger kleiner Genießer, denke trotzdem an Dein Verdauungsproblem. Lege Dich nicht auf die faule Haut, sondern triff Vorkehrungen für Deine Gesundheit. Ernähre Dich bewusst und treibe Sport!

Beruf und Finanzen

Beruflich wird sich einiges ergeben. Achte auf Angebote oder Andeutungen. Du hast bereits viel zu viel zu tun und lässt Dir trotzdem noch weitere Aufgaben übertragen. Setze Prioritäten und ziehe bei Bedarf die Notbremse. Jetzt geht es richtig rund, Überstunden können anfallen. Jemand macht Dir im Job einen verlockenden Vorschlag.