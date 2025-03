Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 10.3. bis 16.3.2025

Die neue Horoskop -Woche scheint eine stürmische Liebeswoche für Dich zu werden, außerdem musst Du mehr acht auf Deine Gesundheit geben. Und was ist mit Deinen Karrierechancen? Alle Antworten gibt's jetzt im aktuellen Wochenhoroskop für Löwe vom 10.3. bis 16.3.2025.

Liebe und Partnerschaft

Deine privaten Beziehungen beinhalten eine Note der Harmonie und des freundlichen Entgegenkommens. So emotional war es schon lange nicht mehr. Es wäre gut, wenn Du Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin sofort sagen würdest, was Dir nicht passt. Versuche, eine ausgewogene Balance zu finden zwischen Deinen Alltagspflichten und Deiner Freizeitgestaltung. Vergiss dabei die Liebe nicht. Singles zeigen richtige Gefühle und flirten sich in mehrere Herzen.

Gesundheit und Fitness

Du weißt, was Dir guttut, setze es also auch um. Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend. Ein Auf und Ab von aktiven Phasen, aber auch Momenten, in denen Du Dich auf Deine Couch wünschst. Das macht ganz schön zu schaffen. Du bist müde und träge. Ein kleiner Bewegungsausgleich wäre nicht schlecht. Schon eine kleine Radtour reicht aus, um fit zu bleiben.

Beruf und Finanzen

Äußere Widerstände schwinden und anstehende Aufgaben lassen sich lösen. Jetzt kann Dich nichts mehr aufhalten, der Laden läuft von allein. Du rackerst Dich wirklich redlich ab, fragt sich nur wozu? Eine aussichtsreiche Zeit in beruflichen Dingen steht bevor.