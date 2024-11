Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 18.11. bis 24.11.2024

Liebe und Partnerschaft

Du hast Dein Liebesleben auf keinen Fall im Griff, arbeite daran! Das Thema Liebe und Erotik ist im Moment nicht gerade unwichtig. Jemand schwärmt und träumt von Dir. Singles können in Kürze ihrem Traumpartner oder ihrer Traumpartnerin begegnen.

Gesundheit und Fitness

Bleibe relaxt, sonst können massive Verspannungen drohen. Du fühlst Dich rundum wohl und zufrieden, pflege diese Situation. Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft weckt Deine Lebensgeister. Leichte Schlafprobleme verfolgen Dich schon seit längerem. Es ist besser, die Ursache nicht im Außen zu suchen. Gehe liebevoller mit Dir um!

Beruf und Finanzen

In beruflicher Hinsicht beteiligst Du Dich mit viel Eifer an neuen Aufgaben und Projekten. Du hast keine Veranlassung an Deinen guten Fähigkeiten zu zweifeln. Ein Karrieresprung ist in der momentanen Situation nicht zu erwarten. Alles Sachliche geht gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken konzentrierst und präzise formulierst. Orientiere Dich, nutze Deine Chance.