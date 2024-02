Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 19.2. bis 25.2.2024

Das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 19.2. bis 25.2.2024 weiß: Für mehr Harmonie in Liebesdingen lohnt sich in der aktuellen Horoskop Woche ein offenes Wort. Freiheit ist in der Liebe genauso wichtig wie Zusammenhalt, manchmal ist die Zeit einfach reif für Veränderungen. Ob es im Beruf angebracht ist, neue Wege einzuschlagen, verraten die Tipps der Sternenkundler.