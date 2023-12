Jahreshoroskop 2024 Löwe: Das erwartet Dein Sternzeichen im Sonnenjahr

Jahreshoroskop 2024 für das ⭐Sternzeichen Löwe | Der Blick in die Zukunft für Mann + Frau. Alles zu Liebe, Gesundheit, Erfolg, Glück & Finanzen | TAG24.

Löwe: 23. Juli bis 23. August Herrscherplanet Sonne dirigiert das Jahr 2024 und ist gerade für Löwe-Frauen und -Männer prägend. Persönliche Entfaltung und Entwicklung steht im Vordergrund des neuen Jahres. Mit Ehrgeiz und Willensstärke können Löwen dadurch ihre Ziele sowie Wünsche erreichen. Das Jahreshoroskop 2024 kann den Weg dafür weisen. Hier gibt es die Jahreshoroskope aller Sternzeichen.

Horoskop Löwe 2024 - Das Wichtigste im Überblick

Wie wird 2024 für Löwe-Frauen? Der Mars verleiht ihr einen erotischen Touch. Am Jahresanfang knistert es, doch das ist nur Strohfeuer. Erst die Sommermonate bescheren ihr heiße Flirts. Sie kann ihr Gegenüber mit ihrer magischen Aura um den Finger wickeln. Singles blühen auf, Paare entdecken sich neu und schmieden Zukunftspläne. Sie kommt gut an und weiß sich zu präsentieren. Mit stabilen Finanzen startet sie selbstbewusst ins neue Jahr und plant erfolgversprechende Projekte. Sie weiß zu überzeugen und ihre Karriere steht jetzt an erster Stelle. Ihr Charme ist umwerfend - damit kommt sie bei Vorgesetzten und Kollegen gut an. Der Hochsommer ist ideal für Vertragsabschlüsse. Im Spätherbst zeigt sie, welche Talente in ihr schlummern. Wie wird 2024 für Löwe-Männer?

Er genießt die Liebe und verstohlene Blicke, flirtet nach allen Seiten und weiß genau, dass er gut ankommt. Im Januar bringt er das Eis zum Schmelzen, doch das Feuer erlischt schnell. Im Frühling erstrahlt wieder die Sonne am Liebeshimmel und es prickelt gewaltig. Zwischen den heißen Sommer- und Winternächten kassiert er eine kleine Abkühlung im Herbst. Es geht nur langsam voran. Das macht ihn zwar nervös, aber bald erkennt er, welchen Weg er zum Erfolg einschlagen muss. Im Frühjahr geht er in die Projektplanung, weiß zu überzeugen und stellt die ersten Weichen. Im Juli setzt er mutig alles auf eine Karte. Der September eignet sich für intensive Gehaltsgespräche, denn seine Chefs wissen, was er leistet.

Löwe-Frau: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Von der Sonne gekrönt, strahlt sie vor Leidenschaft, Wärme und Großmut. Die Sonne, Herrscherin des Tierkreiszeichens Löwe, gibt dieser Powerfrau eine Ausstrahlung, die nicht zu übersehen ist. Sie steht auf der Bühne des Lebens und spielt die Hauptrolle. Das Jahr ist von Glückstagen gesegnet. Im Job erwarten sie lukrative Chancen und ihr Ehrgeiz ist kaum zu bremsen. Sie weiß, was sie will. Schon zu Beginn des Jahres hat sie den perfekten Überblick über ihr Leben. Merkur unterstützt ihre Weitsicht. Eine Mars-Konstellation verspricht ein enormes Energiehoch. Es ist gut möglich, dass ihr jemand begegnet, der ihre Leidenschaften teilt und ihr die Beachtung und Anerkennung schenkt, die ihr so wichtig ist.

Astro-Jahresbarometer für die Löwe-Frau

Liebe, Beruf und Gesundheit für Löwe-Frauen

Liebe, Flirt, Partnerschaft Die Sonne strahlt an ihrer Seite, Mars-Energien verleihen ihr einen erotischen Touch. Schon am Jahresanfang kann es ganz schön knistern. Doch das ist nur Strohfeuer. Im März drohen Zerwürfnisse, nach denen sie sich etwas zurücknehmen sollte. Die Sommermonate bringen sie dann wieder in Flirtlaune. Jetzt gelingt es ihr, andere mit ihrer magischen Aura um den Finger zu wickeln. Singles blühen auf, Paare entdecken sich neu. Man schmiedet Pläne und versteht sich gut. Auch der Spätsommer kann sich sehen lassen. Leicht und locker tanzt sie durchs Leben. Sie kommt an und versteht es, sich bestens zu präsentieren. Erfolg und Finanzen Ihre Finanzen hat sie zu Beginn des Jahres fest im Griff. Sie schmiedet Pläne, die auf Erfolg ausgerichtet sind. Ende Mai kann sie von Jupiter profitieren. Sie wirkt sehr überzeugend. Das Thema Karriere steht jetzt an erster Stelle. Ihr Charme ist umwerfend und sie kommt bei Vorgesetzten und Kollegen gut an. Im Juli greift sie erfolgreich nach den Sternen. August und September bringen lukrative Vertragsabschlüsse ins Spiel. Dabei sollte sie am Ball, aber auch gleichzeitig wachsam bleiben. Im Spätherbst zeigt sie der Welt, was sie als Powerfrau an Talenten zu bieten hat. Unterm Strich wird sie zum Jahresende eine positive Bilanz ziehen. Gesundheit und Fitness Mars sorgt ab Februar für Energieschübe. Sie sollte diese dankend annehmen und sich sportlich endlich besser aufstellen. Die wohltuende Frühjahrssonne gibt ihr Schwung und ein herrliches Gefühl. Jetzt möchte sie Bäume ausreißen, sollte aber nicht übertreiben, um keine Verletzungen zu riskieren. In ihrem Streben nach Erfolg neigt sie dazu, sich zu überarbeiten und Stress aufzubauen. Das bringt am Ende nur Verdruss. Ihre Energiereserven sind endlich. Daher ist es für ihre Gesundheit wichtig, sich immer wieder eine Auszeit zu gönnen. Die Monate Juli bis August eignen sich sehr gut für Rückzug, Pflege, Ruhe und Entspannung.

Stärken und Schwächen der Löwe-Frau

Ihre Großzügigkeit kennt kaum Grenzen - mit ihrer Herrschsucht eckt sie an. So wie die Sonne der Mittelpunkt des Planetensystems ist, so ist die Löwe-Frau gerne der Mittelpunkt der ungeteilten Aufmerksamkeit und Bewunderung ihrer Umgebung. Wird ihr diese zuteil, ist sie gerne bereit, als Beschützerin aufzutreten und den Mantel ihrer Großmut über allem auszubreiten. Sie kommt nicht einfach in den Raum, sie betritt ihn mit einer eindrucksvollen Präsenz. Das Bad in der Menge ist ihr Lebenselixier. Kritik in jeglicher Form ist etwas, das dieser eigenwillige Charakter überhaupt nicht ausstehen kann. Nur sie weiß, was gut und richtig ist. Auch wenn sie oft von sich selbst sehr überzeugt ist, vergisst sie doch nie das Wohl ihrer Mitmenschen. Was sie stark macht: Sie ist ein aufrichtiger, offener Mensch mit einer natürlichen Autorität. Sie setzt sich klare Ziele und zieht diese durch. Ihr ausgeprägtes Energiereservoir lässt sie über sich selbst hinauswachsen. Ihre gönnerhafte Art, ihre Intelligenz und ihr Talent, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, machen sie zur idealen Partnerin - privat, aber auch beruflich. Als großmütige, warme Seele hat sie immer ein offenes Ohr für die Sorgen anderer und ihr Selbstvertrauen wirkt ermutigend und motivierend. Trotz ihrer imponierenden Ausstrahlung wirkt sie wie ein ruhender Pol, um den sich alles dreht. Sie ist eine Frau voller Vitalität und Lebensfreude, die sich in stillen Stunden auch gerne die Mähne kraulen lässt. Was sie schwach macht: Es fällt ihr schwer, sich unterzuordnen, und sie lässt sich nicht den Mund verbieten. Es bereitet ihr daher oft große Mühe, sich Kollegen gegenüber nicht arrogant zu verhalten. Es mangelt ihr an Teamfähigkeit, denn sie ist ein Einzelkämpfer und will den Ruhm nicht teilen müssen. Ihre Autorität duldet keinen Widerstand und sie neigt dazu, schnell mal über das Ziel hinauszuschießen. Sie sieht nur sich. Genauso neigt sie leicht zur Prunksucht. Sie lebt nach dem Motto, zu etwas Höherem bestimmt zu sein, und kann Kritik nur schwer ertragen.

Fazit: 2024 steht in der Macht des Herrscherplaneten Sonne. Für die Löwe-Frau ist dies ein besonderes Jahr, denn sie geht als absolute Powerfrau hindurch. Gutherzig, schlau und selbstbewusst begeistert sie ihr Umfeld und vor allem in der Liebe bringt ihre Art einige Herzen zum Lodern. Beruflich kann sie dadurch etwas anecken - etwas Empathie ihren Kollegen gegenüber kann hier nicht schaden. Sie sollte daher ihren Teamgeist neu entdecken. Durch ihre Talente und Intelligenz kommt sie an ihr Ziel.

Löwe-Mann: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Sein unwiderstehliches Auftreten öffnet die Türen - unfehlbar ist er aber nicht. Die Sonne als Jahresregentin verspricht ihm einen strahlenden Neubeginn. Er glänzt auf der Bühne seines Lebens und erkennt sofort, wenn sich dunkle Wolken über ihm aufbauen. Dann kann er sehr ungehalten reagieren. Doch nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Bereits im März startet er neue Projekte. Eine Liebeserklärung versüßt ihm im Juli seinen Alltag. Er lässt nicht locker, wenn es im Frühling darum geht, seine Position zu verteidigen. Strategisch und ruhig sollte er vorgehen. Im Herbst winken berufliche Chancen. Zum Jahresende wird er erkennen, dass er zwar nicht unfehlbar, aber doch unwiderstehlich ist.

Astro-Jahresbarometer für den Löwe-Mann

Liebe, Beruf und Gesundheit für Löwe-Männer

Liebe, Flirt, Partnerschaft Das Leben macht ihm Freude. Er genießt die Liebe, feilt an seiner Karriere und ist nicht zu übersehen. Die Liebe leuchtet auf wie ein Stern am Firmament. Er genießt die Blicke, flirtet nach allen Seiten und weiß genau, dass er ankommt. Bereits im Januar bringt er das Eis zum Schmelzen. Schon bald erlischt das Feuer und Spannungen sind angesagt. Jetzt sollte er sich unbedingt etwas zurücknehmen. Gegen April erstrahlt die Sonne wieder am Liebeshimmel. Mai und Juni versprechen ein gewaltiges Prickeln - zwei Monate, in denen er seine Chancen nutzen sollte. Im Sommer küsst ihn Venus und eine herrliche Zeit kommt auf ihn zu. Nach einer kleinen Herbstflaute werden die Winternächte heiß. Erfolg und Finanzen Es geht nur langsam voran. Das macht ihn zwar etwas nervös, aber bald wird er erkennen, welchen Erfolgsweg er einschlagen muss. Im Frühjahr lassen sich Pläne realisieren. Er überzeugt in den Verhandlungen und kann Weichen für weitere Entwicklungen stellen. Im Juli wächst sein Mut. Er setzt alles auf eine Karte. Das kann sich auszahlen, aber nur, wenn er alles gut im Griff hat. Der September eignet sich für intensive Gehaltsgespräche, wenn er vorankommen will. Seine Vorgesetzten sehen, was er leistet. Das steigert sein Selbstbewusstsein enorm. Im November zieht er erneut die richtigen Fäden und freut sich über einen guten Abschluss. Gesundheit und Fitness Von nichts kommt nichts. Erfolge fallen ihm nicht einfach in den Schoß. Wenn er wieder fit werden will, muss er aktiv die Themen Gesundheit und Fitness angehen, denn die lassen teilweise zu wünschen übrig. Mit Mars steigt im Frühjahr der Energiepegel. Das ist die richtige Motivation, sich sportlich aufzustellen. Ein gemeinsames Training mit Freunden draußen in der Natur fällt ihm dabei am leichtesten. Von Kraft angetrieben, ist es wichtig, sich immer wieder eine Auszeit zu gönnen. Mai und Juni sind die idealen Entspannungsmonate. Im Herbst hat er das Gefühl, etwas auf dem Schlauch zu stehen. Im November gibt er wieder Vollgas.

Stärken und Schwächen des Löwe-Manns

Wenn man ihn braucht, ist er zur Stelle - doch manchmal ist er zu selbstverliebt. Die Entfaltung seines inneren Machtprinzips ist für ihn eine Lebensaufgabe. Als kraftvoller, optimistischer Lebenskünstler ist er dem Leben leidenschaftlich zugewandt und handelt sofort. Für ihn ist alles eine Bühne und die Hauptrolle in jedem Stück ist geradezu auf ihn zugeschnitten. Er will immer als strahlender Ritter glänzen. Es gibt keinen größeren Idealisten als ihn. Seine Fähigkeit, Probleme mit Großmut und Scharfsinn anzugehen, sein Tatendrang und sein unverschämtes Glück haben ihn davon überzeugt, dass alles machbar ist. Was ihn stark macht: Sein charismatisches Auftreten lässt die Herzen der Frauen höherschlagen und die Männerwelt sonnt sich gerne in seinem Glanz. Abwechslungsreich und farbenfroh möchte er die Welt erleben. Seine mitreißende Lebensfreude fördert seine großartige Entfaltung. Er ist ein Meister der großherzigen Geste und der ausdrucksvollen Gestaltung. Er weiß genau, wie er sich in Szene setzen muss. Als eindrucksvoller Abenteurer auf der einen und Schmusekatze auf der anderen Seite öffnen sich ihm Tür und Tor. Er ist der geborene Firmenrepräsentant, der es geschickt versteht, erfolgreiche Verhandlungen zu führen. Auf sein großes Herz kann man sich verlassen und sicher sein, dass er für die Schwachen und für die Familie durchs Feuer geht. Was ihn schwach macht: Impulsiv, genusssüchtig und oftmals sehr selbstverliebt sonnt er sich im Licht seiner eigenen Großzügigkeit. Mit seinem selbstgefälligen und ich-bezogenen Verhalten eckt er oft bei anderen an. In seiner durchschimmernden Eitelkeit ist er sich für den alltäglichen Kleinkram zu schade, Fehlschläge verträgt er überhaupt nicht. Er kommt mit Kritik nicht gut klar und ist nur selten zu Selbstreflexion fähig. Abhängig von ständiger Bewunderung und Bestätigung, neigt er hin und wieder zu einem übertriebenen, großspurigen Verhalten. In ihm entflammen oft nur kurzlebige Leidenschaften und Gefühle werden banalisiert. Er vermittelt den Eindruck, oberflächlich zu sein, und hat wenig Sinn für die Feinheiten. Außerdem will er nie auf der Verliererseite stehen.