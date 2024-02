Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Februar 2024

Der Februar ist voller Überraschungen. Ob diese gut oder schlecht sind, weiß das kostenlose Monatshoroskop für Löwe. Doch so oder so – das Schicksal ist keinesfalls besiegelt. Ergreife Deine Chancen und mache das Beste aus jeder Lebenslage.

Für jedes Sternzeichen haben die Horoskope wichtige Botschaften aus der Welt der Astrologie zu verkünden. Ein jedes Sternorakel enthält nützliche Tipps über die wichtigsten Lebensbereiche, die Löwe-Männer und Löwe-Frauen nutzen können, um im Liebesleben, im Beruf und in Sachen Gesundheit über sich hinauszuwachsen.

Liebe und Partnerschaft

Du bist immer von einer gesunden Neugier erfüllt und willst den Dingen auf den Grund gehen. Das sehen andere nicht so gerne. Schmerzhafte Erfahrungen in Deinem Liebesleben machen Dir das Leben schwer. Loslassen und neu durchstarten heißt die Lösung. Deine Stimmung ist leidenschaftlich, in jeder Hinsicht. Du kannst intensiv leben und fühlen, Dich freuen und Dich auch einfach einmal gehen lassen. Verringere Deinen Stress und verführe lieber raffiniert Deinen Partner zu wirklich heißen Liebesspielen.

Gesundheit und Fitness

Du bist fit, belastbar und gut gelaunt. Schieße mit Deinem Enthusiasmus nicht übers Ziel hinaus, das hat Dir schon einmal geschadet. Das Wichtigste ist jetzt, erst mal die Nerven beruhigen. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst, was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas! Dein Rücken ist oft verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen.

Beruf und Finanzen

Komplimente und Lob für Deine Talente werden wohl ausbleiben, doch darauf bist Du im Moment ohnehin nicht angewiesen. Bleibe kritisch gegenüber Impulsen von außen, Deine Bodenständigkeit wackelt. Du erhältst ein neues Aufgabengebiet, das Du vollständig ausfüllen wirst. Zeige, was Du kannst, es wird erfolgversprechend. Du hast zwar jede Menge Rückenwind, allerdings solltest Du Deine Euphorie ein bisschen bremsen. Erst denken, dann handeln!