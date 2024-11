Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 4.11. bis 10.11.2024

Wage einen Blick in die aktuelle Horoskop -Woche und nutze die Chance, mehr über Dein Schicksal herauszufinden. Das Wochenhoroskop für Löwe vom 4.11. bis 10.11.2024 hilft Deinem Sternzeichen dabei, Entscheidungen zu treffen, die Dein Leben positiv beeinflussen.

Liebe und Partnerschaft

Du wirkst anziehend und begehrenswert. Gib Dir selbst und auch Deinem Schatz mehr Freiraum. Überfordere weder Dich selbst noch andere, die von Dir abhängen. Äußere Zwänge oder innere Triebe beherrschen Dein Denken. Manchmal weißt Du fast zu gut, was richtig und falsch ist. Halte weiterhin an Deinen Ansichten fest, denn bisher lief alles super.

Gesundheit und Fitness

Schone Deinen Rücken, sonst kann es schnell schmerzhaft werden. Sorge dafür, dass Du neben Deiner vielen Arbeit genug Ausgleich findest. Stimmungstief? Gönne Dir ein Duftbad und höre dabei Deine Lieblingsmusik. Denke einmal darüber nach, wie Du Deine Gesundheit verbessern und erhalten kannst. Vielleicht erstellst Du einen Fitnessplan.

Beruf und Finanzen

Neue Erkenntnisse verheißen Erfolg, und neue Verbindungen stellen sich ein. Blicke also frohen Mutes in die Zukunft! Deine Energiekurve steigt wieder steil nach oben, und Deine Kräfte kehren zurück. Nutze das für anstrengende Arbeiten. Du hast Dich sehr bemüht und Einsatzbereitschaft gezeigt. Die Anerkennung lässt allerdings noch auf sich warten, aber sie kommt. Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht auf Machtspiele ein.