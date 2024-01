Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 8.1. bis 14.1.2024

Das Horoskop für die aktuelle Woche rät Löwe-Männern und Frauen zu etwas mehr Zurückhaltung in beruflicher Hinsicht. Der Einfluss der Sternenkonstellation und Planetenbewegungen wird im kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 8.1. bis 14.1.2024 in vielen Lebensbereichen deutlich.

Liebe und Partnerschaft

An kuscheligen Abenden wird es Dir nicht fehlen. Singles können sich auf die Flirtpiste begeben und den Herzensmensch finden. Überraschend kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein. Auch wenn Du es nicht so recht glauben kannst, wittere nicht hinter jedem Baum einen Feind. Pech im Spiel bringt Glück in der Liebe. Nicht verzweifeln, die derzeit günstigen Liebessterne gleichen die Verluste ganz schnell wieder aus. Du spürst das Blut deutlich pulsieren. Falls Du Single bist, fliegst Du im Moment auch gern von Blume zu Blume, insbesondere im erotischen Bereich.

Gesundheit und Fitness

Nervlich bist Du zwar angespannt, aber körperlich ist alles in Ordnung. Haushalte mit Deinen Kräften und übernimm Dich nicht. Räume auf und befreie Dich von altem Ballast, innerlich und äußerlich. Jetzt geht rein physisch noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten!

Beruf und Finanzen

Lasse Dich nicht auf Experimente bei der Arbeit ein, sonst winkt der Frust. Mit einer bösen Bemerkung kannst Du eine Stimmung zunichtemachen, die so zauberhaft begonnen hat. Bleibe zurückhaltend! Nutze für Deinen Erfolg den günstigen Merkur-Einfluss. So kannst Du wieder einmal Deine Ideen sehr gut rüberbringen und überzeugst selbst den größten Skeptiker. Das schafft allerdings auch Neider!