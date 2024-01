Monatshoroskop Löwe: Horoskop für Januar 2024

Ob als Single oder in fester Partnerschaft: Sei gespannt, welche kosmischen Tipps das kostenlose Monatshoroskop Löwe für Januar in Sachen Liebe bereithält. Beruflich stehen große Veränderungen an.

Liebe und Partnerschaft

Amor liegt auf der faulen Haut. Tu es nicht auch, sonst könnte sich das Liebes- und Beziehungsleben ziemlich uninteressant gestalten und Dein Partner das Interesse an Dir verlieren. Im Bereich der Partnerschaft stehen ernsthafte Entscheidungen für die Zukunft an. Du sehnst Dich nach glücklichen und romantischen Stunden, die Dir die besondere Erfüllung geben.

Gesundheit und Fitness

Mache jetzt nicht zu viel, sondern gönne Dir zwischenzeitlich noch viel Ruhe. Richtig lospowern kannst Du erst später. Bewege Dich, egal was, treibe unbedingt mehr Sport. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst, was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas! Solltest Du nicht schon lange mal wieder Deine Vorsorgeuntersuchungen in Angriff nehmen?

Beruf und Finanzen

Ruhe Dich nicht auf Deinen Lorbeeren aus, das wäre der falsche Zeitpunkt. Du handelst zu voreilig und schaffst Dir unnötig Aufregung. Bewahre Ruhe. Mit Deinem Schwung und Elan packst Du sowieso jede Herausforderung. Wenn Du Dir nicht zu viel auf einmal vornimmst, müsste Dir einiges gelingen. Plane und arbeite konzentriert. Richte Deinen Blick auf die Zukunft, ziehe Bilanz des bisher Erreichten und plane aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten.