Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 7.4. bis 13.4.2025

Liebe und Partnerschaft

Schöne Gefühle, gute Laune. Herrlich, um auszugehen und neue Kontakte zu knüpfen. Es kann romantisch werden und ganz schnell auch sehr ernst. Venus macht Dich ungemein charmant. Kein Wunder, dass Dir die Herzen zufliegen. Das Liebesbarometer steigt, je öfter Du Dich verliebst. Im zwischenmenschlichen Bereich sind Zielstrebigkeit und Nachdruck die falsche Strategie.

Gesundheit und Fitness

Denke an Deine Gelenke, belaste sie wenig. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip. Dein Immunsystem ist etwas schwach, gehe mehr an die frische Luft! Deine Stärke kehrt zurück, Du gehörst jetzt auf jeden Fall zu den Gewinnern.

Beruf und Finanzen

Es ist besser, wenn Du strategisch vorgehst und Pläne in die Tat umsetzt. Du sprühst vor Kraft und Energie. Vorsicht, nicht übertreiben. Gelöst und auf angenehme Weise entspannt kannst Du Dich schwierigen Arbeiten hingeben und wirst sogar noch Deine Freude daran haben. Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst. Dein Pflichtgefühl und Deine Geduld verbindest Du auch noch mit einem gewissen Lebensernst. Das gibt Dir die richtige Reife für diverse Pläne.