Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 28.7. bis 3.8.2025

Liebe und Partnerschaft



Auf den richtigen Partner oder die richtige Partnerin wirkst Du wie ein Magnet. In den passenden Armen könntest Du vor Glück platzen. Worauf wartest Du? Greife zu, das Glück ist ganz nah! Doch Vorsicht: Dein Schatz macht dieses Spiel auf Dauer nicht mit und zeigt Dir möglicherweise die rote Karte. Überlasse die großen Gefühle nicht den anderen, Du selbst bist voller Emotionen und schäumst über vor Zufriedenheit und Verständnis.

Gesundheit und Fitness

Bleibe entspannt, sonst drohen Dir Verspannungen. Du fühlst Dich stark und jeder Herausforderung gewachsen. Doch Achtung, Du hast Dich überanstrengt. Jetzt bist Du erschöpft und müde, obwohl gerade heute Energie gefragt wäre. Gönne Dir mehr Ruhe! Du fühlst Dich immer noch schlapp? Frische Luft und natürliches Licht sind die besten Wachmacher. Gehe raus in die Natur und mache einfache Atemübungen, das wirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Jetzt hat Dich der Ehrgeiz so richtig gepackt. Mit Deiner Durchsetzungskraft steuerst Du mutig hohe Ziele an, aber kalkuliere sorgfältig! Du arbeitest aktuell erfolgreich mit Gleichgesinnten zusammen. Besonders im Job solltest Du auf Teamwork setzen. Feile weiter an Deiner Karriere, jetzt ist genau der richtige Moment. Dein Einsatz zahlt sich bald in Form echter Chancen aus.