Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 14.4. bis 20.4.2025

Körperlich gehst Du fit in die nächste Horoskop -Woche, doch in Deinem Seelenleben scheint gerade ein kleines Chaos zu herrschen. Wie Du Dein Schicksal ins Positive lenken kannst, erfährst Du durch die Hinweise im gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 14.4. bis 20.4.2025.

Liebe und Partnerschaft

Zum Trübsal blasen besteht im Moment wirklich kein Grund. Lasse Dich nicht hängen, sondern sorge für Abwechslung. Du bist gestärkt für eine neue Zeit und spürst die Liebesplaneten prickelnd auf Deiner Haut. Du fühlst Dich in Deiner Beziehung sicher und geborgen. Eine Entscheidung steht an. Willst Du eine Beziehung intensivieren oder lieber auf Abstand gehen? Warte nicht zu lange. An Deinem Liebeshimmel befindet sich weit und breit kein Wölkchen.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich sind jetzt keine Probleme zu erwarten. Du fühlst Dich fit und leistungsfähig. Vielleicht könntest Du etwas Sport treiben. Du hast ein starkes Sicherheitsbestreben und leidest daher unter Verlustängsten. Frische Luft und viel Bewegung fördern Deine Konzentrationsfähigkeit. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank, das macht nur schlaflos.

Beruf und Finanzen

Du solltest Dich ein bisschen mehr ins Zeug legen. Das Glück ist mit den Tüchtigen. Überlege genau, was Du tust, und reduziere so Deine Fehlerquote. Deine Arbeitskollegen sind von Deiner Überheblichkeit nicht gerade begeistert. Am Arbeitsplatz hast Du gute Möglichkeiten, ein Stück voranzukommen.