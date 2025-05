Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 26.5. bis 1.6.2025

In der nächsten Horoskop -Woche stehen die Chancen gut, im Beruf einen großen Schritt voranzukommen. In der Ruhe liegt die Kraft. Sammle Deine Energie, dann kannst Du großes bewegen. Nutze das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 26.5. bis 1.6.2025 als Quelle der Inspiration für neue Ideen.

Liebe und Partnerschaft

Du bist von jemandem fasziniert, der Dich immer mehr in seinen Bann zieht. Dein Schatz möchte wissen, ob er noch die Nummer eins ist. Konsequenz zeigst Du, indem Du Dich einem Menschen entziehst, der Dein Vertrauen missbraucht hat. Es ist möglich, dass er auf Dich zukommt. Sage klar, was Sache ist. Die Liebe weckt Deine Abenteuerlust. Du wirst mit Komplimenten überhäuft und so mancher erliegt gerne Deinem zauberhaften Charme.

Gesundheit und Fitness

Wechselbäder morgens und abends, das hält den Kreislauf fit. Deine Gesundheit ist ansonsten gut in Schuss! Entspannung steht bei Dir an erster Stelle. Du hast Deinen Ort der Ruhe gefunden. Dein Optimismus und Dein Wohlgefühl könnte Dich täuschen, betrachte so manche Dinge lieber mit einer gewissen Skepsis.

Beruf und Finanzen

Beruflich hast Du anstrengende Zeiten vor Dir und Du wirst immer wieder mit Arbeit überhäuft. Bleibe gelassen, denn das geht vorüber. Dein Chef scheint Dich zu mögen. Verpatze diese tolle Voraussetzung zum Erfolg nicht mit überhöhten Erwartungen und blindem Ehrgeiz. Du musst nur Dir selbst etwas beweisen. Gib auf, es immer allen anderen recht machen zu wollen, das zehrt an Deinen Kräften. Du gibst alles und rackerst Dich redlich ab, immer nur für andere. Denke auch mal an Dich.