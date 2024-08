Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 5.8. bis 11.8.2024

Du hast das Sternzeichen Löwe? Dann sagt Dir Dein Horoskop, was Du in der nächsten Horoskop -Woche beachten solltest. Im Wochenhoroskop für Löwe vom 5.8. bis 11.8.2024 verraten Dir die Sternenkundler, worauf Du Dich in Deiner Partnerschaft, im Berufsleben und gesundheitlich laut der aktuellen Sternenkonstellation einstellen kannst.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner oder Deine Partnerin wartet auf eine liebevolle Kuschelstunde. Jetzt gibt es Liebe pur. Selbst eingeschworene Singles lassen sich derzeit einfangen. Jemand braucht Deine Hilfe und Deinen Rat, sei offen für alles. Du imponierst Deinem Schatz nicht, wenn Du immer nur gefühlsmäßig reagierst.

Gesundheit und Fitness

Ein kleiner Durchhänger wird ganz schnell verkraftet. Wie wäre es mit einem Vitamincocktail, das baut Dein Immunsystem wieder richtig auf. Viel Power und gute Nerven sind Deine Stärken. Durch bewusstes Atmen pustest Du allen Stress aus Deinem Körper.

Beruf und Finanzen

Achte darauf, dass Du bei wichtigen Gesprächen richtig verstanden wirst. Weiter so, Du hast die erste Hürde fast genommen. Keiner Deiner Kollegen versteht so richtig, was Du eigentlich wirklich willst. Ein Karrieresprung ist in der momentanen Situation nicht zu erwarten.