Wochenhoroskop Löwe: So wird die aktuelle Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

Die Sterne raten dazu, dass sich das Sternzeichen Löwe in dieser Horoskop -Woche mit den Lasten der Vergangenheit auseinandersetzen sollte, um frei für die Zukunft zu sein. Das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 20.10. bis 26.10.2025 verweist Dich auf die Lebensbereiche, bei denen es noch Handlungsbedarf gibt.

Liebe und Partnerschaft



Sei offen für jede Chance, die sich Dir zeigt, sie könnte die schönste Deines Lebens sein. Nutze sie für Dich und Deine Wünsche. Vielleicht erwartest Du Zusagen oder Gesten von Deinem Schatz, zu denen er gerade nicht bereit ist. Mit etwas mehr Ruhe und Besonnenheit kannst Du aber positive Entwicklungen anstoßen. Wenn Du zu heftig oder ungeduldig reagierst, kann es schnell kritisch werden. Zeige Deinem Partner oder Deiner Partnerin lieber mit einer kleinen Aufmerksamkeit, wie viel er oder sie Dir bedeutet.

Gesundheit und Fitness

Achte darauf, Deinen Kreislauf stabil zu halten, leichte Schwankungen sind möglich. Wenn Du sportlich aus der Übung bist, gehe es langsam an, sonst droht Muskelkater. Jetzt ist eine gute Zeit, um Dir eine stabile gesundheitliche Basis zu schaffen. Stärke Deine Abwehrkräfte mit frischer, vitaminreicher Ernährung und gönne Dir ausreichend Schlaf und Bewegung.

Beruf und Finanzen

Wenn es im Job mal nicht rund läuft, suche die Ursache nicht im Außen. Mit etwas mehr Strategie und Fingerspitzengefühl kommst Du besser voran. Auch kleine Fehler lassen sich mit Deinem Charme und einem Lächeln schnell aus der Welt schaffen. Im Umgang mit Vorgesetzten erlebst Du momentan viel Entgegenkommen, nutze das! Und habe den Mut, beruflich auch mal unkonventionelle Wege zu gehen, genau das könnte Dich einen großen Schritt nach vorne bringen.