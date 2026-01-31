Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 2.2. bis 8.2.2026

In der nächsten Horoskop -Woche sollte Dein Sternzeichen daran denken, dass Gefühle kein Zeichen für Schwäche, sondern eines für Leben sind. Es gibt keinen Grund, Dich zu verstellen, denn das stört Deine innere Harmonie. Das Wochenhoroskop für Löwe vom 2.2. bis 8.2.2026 ermutigt Dich zu jeder Richtungsentscheidung.

Hast Du Angst vor der Zukunft? Befürchte nichts und bereite Dich vor. Wichtige Hinweise für Löwe gibt es unter:

Liebe und Partnerschaft

Deinen Herzensmenschen solltest Du weder in Watte packen, noch an der kurzen Leine führen. Eine große Liebesenttäuschung droht, wenn Du jemanden zu sehr idealisiert hast. Gehe also immer mit offenen Sinnen durch das Leben. Dein Geist neigt jetzt dazu abzuschweifen, sich schönen Träumen hinzugeben und aus unbestimmten Empfindungen heraus zu entscheiden. Auch wenn Du Dir eine andere Erfahrung wünschst, wirst Du mit einer Lebenslektion konfrontiert, die Dich in Deiner Entwicklung weiterbringt.

Gesundheit und Fitness

Mache die Probleme anderer nicht zu Deinen. Das entlastet und bringt Erleichterung. Körper und Seele brauchen stressfreie Zonen. Sorge für Entlastung. Du strotzt vor Energie. Sportliche Aktivitäten helfen, diese Energien abzubauen. Aussprachen erleichtern Herz und Seele.

Beruf und Finanzen

Du meisterst eine Aufgabe, die sich sonst keiner zutraut. Du hast immer wieder den Eindruck, nur von Widersachern umgeben zu sein. Vielleicht bist Du es aber, vor dem man sich fürchten muss. Wer in der Öffentlichkeit wirkt, erfreut sich jetzt besonderer Popularität. Du entwickelst ein gutes Gespür, und Dein Organisationstalent kommt voll zum Tragen.