Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 26.1. bis 1.2.2026

Die nächste Horoskop -Woche sieht die Zeit für Veränderungen gekommen. Besonders im Lebensbereich der Gesundheit lohnt sich eine Runderneuerung. Angst ist ein schlechter Ratgeber, das weiß auch das Wochenhoroskop für Löwe vom 26.1. bis 1.2.2026 .

Liebe und Partnerschaft

Du solltest Dich endlich einmal diplomatischer geben. Mit Deinem Verhalten trittst Du immer wieder anderen auf die Füße. Jemand wartet darauf, Dich an die Hand zu nehmen. Gib Deinen Träumen mehr Zeit und Raum. Ein liebevoller Herzensmensch, eine überraschende Einladung - freue Dich!

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich hast Du Dir ein festes Fundament geschaffen, aus dem Du nun schöpfen kannst. Du bist stabil und fit wie schon lange nicht mehr. Höchstleistungen fordern womöglich Deinen gesundheitlichen Tribut. Umwandlung und Stille sind angesagt. Also ziehe Dich zurück und nutze diese Phase, um Dich zu regenerieren. Entspanne Dich und sammle Kraft für die kommenden Aufgaben.

Beruf und Finanzen

Beruflich kannst Du Dich ruhig etwas hängen lassen. Du hast viel geleistet, und man wird Dir nicht mehr allzu viel abverlangen. Du gehst jetzt alle Vorhaben mit einer großen Portion Idealismus an. Daraus ergibt sich momentan ein sehr großer Anspruch an Deine eigene Leistung. Teamwork ist Deine Stärke, dort bist Du unschlagbar. Halte Deine Zusagen ein, auch wenn Du nur wenig Zeit hast. Du wirkst sonst unglaubwürdig, und das würde Deinem Ruf sehr schaden.