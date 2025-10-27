Wochenhoroskop Löwe: So wird die neue Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Das Sternzeichen Löwe hat in der neuen Horoskop -Woche laut der Astrologie einiges zu tun, um Körper und Geist in allen Lebensbereichen auszubalancieren. Glück, Erfolg und Liebe in der Zukunft hängen auch mit dem Loslassen der Vergangenheit zusammen. Mehr weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 27.10. bis 2.11.2025.

Liebe und Partnerschaft

Du hast Dein Innenleben ausgemistet und stehst vor einem idealen Start in einen neuen Lebensabschnitt. Du bist empfänglich für die wahre Liebe. Die Interessen gehen auseinander, signalisiere Kompromissbereitschaft. Verkneife Dir besser Deine zynischen Bemerkungen. Lasse Dir jetzt nicht mehr Deine Erfolge nehmen, indem Du Schwäche zeigst. Bleibe gelassen und wachsam.

Gesundheit und Fitness

Versuche, ganz schnell mit Deinen Gefühlen ins Reine zu kommen. Dein körperliches Befinden ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Es stehen Tage des Genießens und der Harmonie an. Das, was Du ausstrahlst, kommt zu Dir zurück. Lebe einfach in den Tag hinein! Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie. Nervosität am besten mal mit Stille und Muße behandeln.

Beruf und Finanzen

Setze Deine Power für die richtige Sache ein und tritt nicht immer auf der Stelle. Es läuft doch jetzt beruflich richtig an, was willst Du denn noch mehr? Deine Gedankenwelt droht in Unordnung zu geraten. Zu viele Eindrücke, Ideen und Hirngespinste überfallen Dich. Deine Kreativität und Deine glasklaren Vorstellungen sind eine Erfolgsgarantie.