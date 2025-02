Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 10.2. bis 16.2.2025

Wenn Du Dir Mühe gibst, kann die neue Horoskop -Woche geradezu eine heiße Liebeswoche für Schütze-Geborene werden. Was es sonst noch über Dein Sternzeichen zu wissen gibt, ob Du gesundheitlich kürzertreten solltest oder einen beruflichen Erfolg vorweisen kannst, steht hier im aktuellen Wochenhoroskop für Schütze vom 10.2. bis 16.2.2025.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du in einer Situation oder in einer Beziehung nicht mehr weiter weißt, dann höre auf Deine innere Stimme, nicht nur auf den Verstand. Du solltest Vorsicht walten lassen und Rücksicht nehmen bei Deinen Äußerungen. Bleibe berechenbar, man könnte Dich falsch verstehen. Du bist äußerst distanziert und etwas sprunghaft in Deiner Art, Zuneigung zu zeigen. Das könnte zu Auseinandersetzungen und Irrtümern führen. Du erfährst Neuigkeiten, mit denen Du lernen musst, richtig umzugehen. Bleibe ruhig und verlasse Dich auf Deine innere Sicherheit.

Gesundheit und Fitness

Stärke Dich zwischendurch mit einem Spaziergang. Das klärt Deine Gedanken und kann auch Stress abbauen, der sich angestaut hat. Du bist sportlich nichts mehr gewöhnt, deshalb bekommst Du Muskelkater. In den nächsten Tagen bist Du seelisch und körperlich besonders strapazierfähig. Zurzeit bist Du gut gelaunt und sehr belastbar.

Beruf und Finanzen

Ordne jetzt Deine unerledigten Sachen auf Deinem Schreibtisch. Keine Hürde scheint Dir jetzt zu hoch, von allen Seiten kommt Sympathie entgegen. Wenn Du jetzt Veränderungen oder eine Umstellung planst, solltest Du zuschlagen. Dein Verstand ist jetzt unruhig. Wenn Du Ziele erreichen willst, musst Du aufpassen.