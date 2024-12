Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 16.12. bis 22.12.2024

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch wenn sich die Weltlage nicht gebessert hat, solltest Du Deine Hoffnung und Vitalität aufrechterhalten. Das Leben schenkt Dir viele wunderbare Chancen und Momente. Frauen und Männer des Sternzeichens Schütze können sich in der aktuellen Horoskop -Woche auf schöne Stunden der Zweisamkeit freuen. Ob die Aussichten für Dein Berufsleben und Dein Wohlbefinden ebenfalls so vielversprechend sind, verrät Dir das gratis Wochenhoroskop für Schütze vom 16 .12. bis 22.12.2024.

Liebe und Partnerschaft

Vielleicht findest Du endlich mit Deinem Schatz gemeinsame Aufgaben. Du wirst die Kraft der Liebe erfahren und damit Ängste auflösen. Lehne Dich also entspannt zurück und gönne Dir etwas Ruhe. Wecke mit immer wieder neuen Flirts nicht unnötig die Hoffnungen bei anderen. Man durchschaut Dich ganz schnell und das schadet nur. Auch wenn Du in den vergangenen Wochen etwas missmutig geworden bist, so erhellt sich jetzt Deine Stimmung merklich wieder.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst entspannte Tage, um zur alten Unbeschwertheit zurückzufinden. Deine Fitness ist nicht besonders gut. Aus gesundheitlicher Sicht wäre es aber nicht sehr effektiv, jetzt mit einem harten Training zu beginnen. Ein neues Zipperlein lähmt einmal wieder Deine Aktivität. Du wirkst etwas saft- und kraftlos, schwimme oder walke dagegen an.

Beruf und Finanzen

Du setzt Deine ganze Kraft und Energie ein, um einen guten Job zu machen. Damit punktest Du vor allen Dingen bei Deinen Vorgesetzten. Spontan und mutig ist Dein Auftreten, damit machst Du am Arbeitsplatz Pluspunkte. Man versucht, Dich hinters Licht zu führen, aber daraus wird nichts. Du hast Dich gut vorbereitet. Sage den anderen ganz klar Deine Meinung. Du kannst jetzt Deinem beruflichen Umfeld gute Impulse geben.