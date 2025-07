Wochenhoroskop Schütze: So wird die neue Woche vom 28.7. bis 3.8.2025

Leider kann nicht jeder beim Tempo in Liebe und Partnerschaft von Schütze-Mann und Schütze-Frau in der neuen Horoskop -Woche mithalten. Die Himmelskörper warnen Dich davor, allein in die Zukunft zu starten. Das Wochenhoroskop für Schütze vom 28.7. bis 3.8.2025 weiß, auf welche Beziehung es wirklich ankommt.

Liebe und Partnerschaft



Es kann zu kleinen Unstimmigkeiten mit Deinem Schatz kommen, denn Eure Interessen sind im Moment eher verschieden. Versuche, Kompromisse zu finden. Fröhliche Menschen wie Du lassen vieles spurlos an sich vorübergehen, aber wer sensibel ist, spürt Unsicherheit und sollte das eigene Verhalten überdenken. In Deiner Beziehung gibt es sicher das eine oder andere, was Dir nicht passt. Doch bissige Bemerkungen bringen Dich nicht weiter. Rede offen und ehrlich! Auf diese extravagante Liebesbeziehung hast Du schließlich schon lange gewartet.

Gesundheit und Fitness

Es wäre gut, wenn Du Deine nervliche Belastung ernst nimmst und die inneren Akkus wieder auflädst. Überprüfe regelmäßig Dein Wohlbefinden, denn Gesundheit muss gepflegt werden, wenn sie erhalten bleiben soll. Gönne Dir bewusst Momente der Entspannung, vielleicht bei einer Massage oder mit Musik. Lehne Dich zurück und genieße die Stille.

Beruf und Finanzen

In Deiner aktuellen Situation ist oft rasches Handeln gefragt, gepaart mit originellen Ideen und einem offenen Blick für ungewöhnliche Entwicklungen. Behalte also einen kühlen Kopf. Wenn Du Dir ein Ziel gesetzt hast, dann ist jetzt der richtige Moment, es anzugehen. Räume Hindernisse aus dem Weg und gehe konsequent Deinen Weg. Du lässt Dich von niemandem beirren, genau dadurch erkennst Du Chancen sofort und nutzt sie. Deine analytischen Fähigkeiten gepaart mit Ehrgeiz sorgen dafür, dass Du begonnene Aufgaben auch wirklich beendest. Spontane Experimente liegen Dir eher nicht, und das ist in dieser Phase sogar ein Vorteil.