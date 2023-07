Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 17.7. bis 23.7.2023

Die Himmelskörper warnen das Sternzeichen Schütze davor, es in der aktuellen Horoskop Woche mit der Arbeit zu übertreiben. Das Herz sehnt sich nach Harmonie zwischen Beruf und den Lebensbereichen Liebe wie auch Gesundheit. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 17.7. bis 23.7.2023 erhältst Du nützliche Astro-Tipps für die Beziehung zu anderen und Dir selbst.

Liebe und Partnerschaft



Vermeide in Deiner Partnerschaft Diskussionen und Streit. Wer verzeiht, findet seinen Seelenfrieden. Überlege selbst einmal, wem Du etwas zu verzeihen hast. Am besten fängst Du bei Dir an. Zielstrebigkeit und Konsequenz sind angesagt. Halte Versprechungen ein und baue nicht auf Luftschlösser! Noch etwas Geduld, dann kommen alle Sinnesfreuden zu ihrem Recht.

Gesundheit und Fitness

Du bist zu leichtsinnig, achte mehr auf Deinen Kreislauf. Dein Optimismus und Dein Wohlgefühl könnten Dich täuschen. Schone Dich, Du bist viel zu schnell aufbrausend.

Beruf und Finanzen

Ein offenes Gespräch unter Kollegen klärt so einiges. Der Weg führt nach oben und bringt Dich weiter, wenn Du es schaffst, eine Synthese aus Durchsetzungsvermögen und freundlicher Gesinnung aufzubauen. Zu Deinen analytischen Strukturen kommt noch eine ziemliche Portion Ehrgeiz, Begonnenes auch zu beenden. Du lehnst Experimente ab. Bei neuen Aufgaben kannst Du jetzt Dein kreatives Talent beweisen. Fortbildungen und Seminare wären jetzt genau das Richtige für Dich.