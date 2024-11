Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 18.11. bis 24.11.2024

Welche Planetenkonstellationen prägen die aktuelle Horoskop -Woche? Du kannst im kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 18.11. bis 24.11.2024 herausfinden, worauf es in den einzelnen Lebensbereichen ankommt.

Liebe und Partnerschaft

Möglicherweise geht Deine aktuelle Liebesbeziehung durch das Erscheinen einer neuen Bekanntschaft in die Brüche. Vorsicht, Liebe macht blind. Dein Partner bzw. Deine Partnerin sendet überdeutliche Signale, reagiere darauf! Du willst Dich durchsetzen, zum Glück aber nicht um jeden Preis. Die Probleme in der Partnerschaft werden sich von alleine wieder in Luft auflösen und Du wirst schnell merken, dass Deine Sorgen unbegründet waren.

Gesundheit und Fitness

Mit Deinen Fähigkeiten und Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Nervlich bist Du zwar angespannt, aber körperlich ist alles in Ordnung. Vermeide jetzt Stress, wo Du nur kannst - nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden. Die richtige Liebe beflügelt Körper, Geist und Seele.

Beruf und Finanzen

Es gibt jemanden, der Dir den Weg zum Erfolg verbauen möchte. In wichtigen Dingen solltest Du Dich besser persönlich darum kümmern und diese selbst erledigen. Damit gehst Du auf Nummer sicher und ersparst Dir Unruhe und Unzufriedenheit. Beruflich und finanziell ist diese Zeit, so kurz sie auch ist, sehr vorteilhaft. Auch behördliche Vorgänge sind deutlich begünstigt.