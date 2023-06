Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 19.6. - 25.6.2023

Natürlich können die Sterne in der aktuellen Horoskop Woche nicht die Verantwortung für Dein Tun übernehmen, das musst Du selbst. Doch finden Schütze- Mann und Schütze- Frau im kostenlosen Wochenhoroskop vom 19.6. bis 25.6.2023 nützliche Astro-Tipps, um die Herausforderungen im Leben meistern zu können.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest Dich endlich einmal diplomatischer geben. Mit Deinem Verhalten trittst Du anderen immer wieder auf die Füße. Du wirst mit Sehnsucht erwartet, unbedingt pünktlich sein! Jemand wartet darauf, Dich an die Hand zu nehmen. Gib Deinen Träumen mehr Zeit und Raum.

Gesundheit und Fitness

Bleibe kontrolliert und finde die richtige Balance zwischen Aktivität und Passivität. Körperlich und seelisch geht's endlich wieder bergauf. Nutze das Wochenende, pflege Deine Gesundheit und Deine geliebten Hobbys. Du solltest auf Partys nicht zu viel trinken. Gehe lieber rechtzeitig nach Hause und sorge dafür, endlich mehr zur Ruhe zu kommen.

Beruf und Finanzen

Beruflich kannst Du Dich ruhig etwas hängen lassen. Du hast viel geleistet und man wird Dir nicht mehr allzu viel abverlangen. Logik spielt eine sehr wichtige Rolle in Deinem Leben und zusätzlich hast Du auch noch jede Menge technisches Verständnis. Was Du anpackst, birgt die Gefahr des Verlusts in sich. Dein Energieeinsatz verpufft, Deine Dynamik schießt ins Leere. Gehe auf Rückzug. Auch ein größerer Arbeitsberg wird Dir bis auf Weiteres nichts anhaben. Vorausgesetzt, Du vergeudest Deine Kräfte nicht planlos.