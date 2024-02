Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 26.2. bis 3.3.2024

Ob Deine Gefühle gerade verrückt spielen, weil Amor Dich geküsst hat, oder Du unglücklicher Single bist, die Sterne wissen Rat in der aktuellen Horoskop Woche. Auch Deine Berufschancen und Deine Gesundheit werden von den Himmelskörpern beleuchtet. Was sie zu sagen haben, findest Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 26.2. bis 3.3.2024.

Liebe und Partnerschaft

Wichtige Entscheidungen lassen sich nicht mehr länger verschieben. Höre auf Dein Bauchgefühl und baue auf Deine Durchsetzungsfähigkeit. Ein Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen. Du bist Dir mit Deinen Gefühlen bezüglich Deiner Partnerschaft nicht im Klaren. Es bleibt Dir jetzt nichts anderes mehr übrig, als Kompromisse zu schließen und guten Willen zu zeigen. Du hast schon genug zerstört.

Gesundheit und Fitness

Gehe mal wieder richtig shoppen, das macht fit und zufrieden. Falle nicht wieder in Deine alten Gewohnheiten zurück. Aussprachen erleichtern Herz und Seele. Schlucke nicht immer alles runter, sondern sage, was Sache ist.

Beruf und Finanzen

Du stehst am Start einer Glanzphase und musst jetzt unbedingt alle sich Dir bietenden Chancen nutzen. Zeige jetzt Deine zauberhafte Aura. Du übernimmst auf Deinem Fachgebiet jetzt die Führung. Geschäftlich kündigen sich endlich mal wieder ein paar Möglichkeiten und Highlights an. Es läuft alles wie am Schnürchen, nichts kann schiefgehen.