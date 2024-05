Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 27.5. bis 2.6.2024

In der aktuellen Horoskop Woche profitiert Schütze im Beruf von einem messerscharfen Verstand und im Liebesleben von Einfühlungsvermögen. Was in Deiner aktuellen Lebenssituation laut Astrologie besonders wichtig ist, verrät Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 27.5. bis 2.6.2024.

Liebe und Partnerschaft

Nur wer intelligent ist, törnt Dich erotisch an. Das kann es doch wohl nicht gewesen sein! Gefühlstiefe, Liebe, Nähe und sogar Formen der Angst sind zurzeit Deine ständigen Begleiter. Nimm das als gegeben an und verdränge nichts. Einerseits bist Du leicht reizbar, andererseits wahnsinnig charmant. Der Partner meint es nicht so böse, er steht nur selbst stark unter Druck.

Gesundheit und Fitness

Habe Vertrauen in die wohlgemeinte Kraft des Lebens, das wirkt beruhigend. Du bist gesundheitlich anfällig und solltest unbedingt Zugluft vermeiden. Stärke Dein Immunsystem und iss viele Vitamine. Du stehst sehr stark unter Druck. Vielleicht kannst Du Dir ein paar Tage freinehmen und einen kleinen Urlaub machen, es würde Dir guttun. Sorge dafür, dass Du nicht unter Zeitdruck stehst.

Beruf und Finanzen

Es ist eine richtig gute Zeit, dauerhafte Entschlüsse zu fassen und Pläne zu schmieden. Projekte gehst Du mit viel Optimismus und Kreativität an. Dein stures, egoistisches Verhalten kommt bei Deinen Kollegen nicht an. Rom wurde auch nicht über Nacht erbaut. Baue also auf Geduld! Du hast Dir sehr viel zugemutet. Schöpfe Kraft und gönne Dir ein paar Tage Ruhe, sonst geht Dir noch die Luft aus.