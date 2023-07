Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 31.7. bis 6.8.2023

Leider kann nicht jeder beim Tempo in Liebe und Partnerschaft von Schütze-Mann und Schütze-Frau in der neuen Horoskop Woche mithalten. Die Himmelskörper warnen Dich davor, allein in die Zukunft zu starten. Das aktuelle Wochenhoroskop für Schütze vom 31.7. bis 6.8.2023 weiß, auf welche Beziehung es wirklich ankommt.