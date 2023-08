Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 7.8. bis 13.8.2023

In der aktuellen Horoskop Woche können Schütze-Frau und Schütze-Mann in jedem Lebensbereich viel erreichen, wenn sie die kosmische Botschaft der Himmelskörper beherzigen. Was das Universum Dir mitteilen möchte, erfährst Du im gratis Wochenhoroskop für Schütze vom 7.8. bis 13.8.2023.