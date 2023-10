Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 9.10. bis 15.10.2023

Schütze-Frau und Schütze-Mann landen in der neuen Horoskop - Woche nicht nur in der Liebe einen Volltreffer. Die Sterne stehen günstig, um im Leben Fortschritte zu machen. Mehr erfährst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Schütze vom 9.10. bis 15.10.2023.

In welche Richtung sich Deine Vorhaben in Zukunft entwickeln können, zeigen Dir die gratis Horoskope für Schütze:

Liebe und Partnerschaft

Dränge Deinen Partner oder Deine Partnerin nicht zu Versprechen, die er oder sie nicht freiwillig gibt. Ein frecher Flirt kann zum gewagten Spiel mit dem Feuer werden. Es besteht die Gefahr, einen neuen Flirt durch die rosarote Brille zu betrachten. Eine Begegnung bereitet Herzklopfen. Achte auf die Gegensignale.

Gesundheit und Fitness

Ein gewisser Bewegungsdrang könnte da sein. Du solltest nicht zögern, ihn auch in die Tat umzusetzen und sogar etwas regelmäßiger Sport zu treiben. Es ist wichtig, dass Du Deine körperlichen und seelischen Kräfte richtig dosierst. Deine innere Einstellung ist entscheidend für Deine Genesung. Natürlich weißt Du, wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben.

Beruf und Finanzen

Willst Du beruflich tatsächlich riskieren, dass man etwas gegen Dich in der Hand hat? Auch wenn Du jetzt die Nase vorn hast, mangelt es Dir an Entscheidungskraft. Der Draht zum Chef war auch schon besser. Nur nicht entmutigen lassen, bleibe auf Kurs. Klug gehst Du an Deine Aufgaben heran und nicht jeder verdient Dein Vertrauen.