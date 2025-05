Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 12.5. bis 18.5.2025

Ein paar Steine könnten in der nächsten Horoskop-Woche in Deinem Weg liegen. Außerdem benötigt Deine Gesundheit mehr Aufmerksamkeit. Nutze die astrologischen Weisheiten aus dem Wochenhoroskop für Schütze vom 12.5. bis 18.5.2025, um Dein Seelenleben und Deinen Körper-Energie-Haushalt in Gleichklang zu bringen.