Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 19.5. bis 25.5.2025

Liebe und Partnerschaft

Du hast viele Möglichkeiten, Dich zu vergnügen oder zu entspannen. Überlege Dir, wen Du an Deinen Unternehmungen beteiligen willst. Genussfreudig widmest Du Dich einem harmonischen und erotischen Liebesleben. Folge dem Menschen, der in Deinem Inneren eine so heiße Glut entfacht hat. Du hältst Dir lieber ein paar Hintertürchen offen und schwankst lange zwischen verschiedenen Möglichkeiten hin und her – das ist gefährlich!

Gesundheit und Fitness

Entspanne Dich, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform. Rundum topfit. Bleibe weiterhin so aktiv! Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird. Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist jetzt der richtige Moment.

Beruf und Finanzen

Du bist auf die Hilfe anderer angewiesen, um Deine Pläne zu realisieren. Jetzt hat Dich aber der Ehrgeiz richtig gepackt. Mit Deiner Durchsetzungskraft steuerst Du mutig hohe Ziele an. Verkalkuliere Dich nicht! Du bist guter Dinge und voller Zuversicht, darum fällt Dir in diesen Tagen manches leichter als sonst. Unangenehme Aufgaben solltest Du jetzt aufarbeiten. Du stellst vieles infrage – darum stagniert im Moment auch so manches in Deinem privaten wie auch geschäftlichen Bereich. Sei lockerer!