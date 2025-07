Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 21.7. bis 27.7.2025

In der Eile schießt Du in der nächsten Horoskop -Woche vor allem im Beruf etwas über das Ziel hinaus. Die Tipps der Himmelskörper helfen Dir, in Ruhe zurück zur seelischen und körperlichen Harmonie zu finden und Dich für die Zukunft neu auszurichten. Das aktuelle Wochenhoroskop für Schütze vom 21.7. bis 27.7.2025 verrät Dir den Kurs.

Liebe und Partnerschaft

Liebe ist ein tägliches Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Auch wenn Du jemanden magst und ihm vertraust, so ist es nicht sicher, dass es umgekehrt genauso ist. Frage nach, bevor Du Pläne machst. Eitel Sonnenschein in jeder Beziehung, Herz was willst Du mehr! Du bist Deinem Lieblingsmenschen gegenüber nicht sehr kompromissbereit. Mit harten Worten werdet Ihr Euch nicht einig werden. Zeige mehr Gefühl.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich vor Energieräubern schützen. Du bist bereits an der Grenze Deiner Belastbarkeit angekommen, mehr geht nicht. Denke an Dein Immunsystem, gib ihm, was es braucht. Reduziere Deine Genussgifte und übertreibe nicht weiterhin so maßlos.

Beruf und Finanzen

Deine Aktivitäten stagnieren und Deine Ziele verlieren sich in unbestimmbare Ferne. Daraus ergeben sich Unluststimmungen, die aber vorübergehen. Zweifle nicht an Geduld und Pflichterfüllung, und vor allen Dingen: Gib Dich nicht auf. Die Zeit der Stagnation geht bald vorüber. Ein Arbeitsprojekt ist abgeschlossen, die Anspannung löst sich. Du gibst Dir keine Blöße, wenn Du Dich für einige Zeit ausklinkst, um Dich auszuruhen. So bist Du bald wieder fit und voll einsatzbereit.