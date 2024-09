Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 30.9. bis 6.10.2024

Du möchtest wissen, wie die nächste Horoskop -Woche in den Bereichen Liebe, Gesundheit und Beruf für Dich aussieht? Das Wochenhoroskop für Schütze vom 30.9. bis 6.10.2024 hat die Antworten aus dem Universum für Dich.

Liebe und Partnerschaft

Du bist unternehmungslustiger als sonst und es ist eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Nimm Dir Zeit für all die Dinge, die Du liebst, und besonders für Deinen Partner oder Deine Partnerin. Du könntest die ganze Welt umarmen, vor allem aber Deinen Schatz. In Sachen Liebe, Leidenschaft und Engagement bist Du ein wunderbarer Lehrmeister – gib diese Eigenschaften unbedingt weiter! Allerdings scheinst Du momentan das Gegenteil von dem zu tun, was von Dir erwartet wird, und möchtest vielleicht anders erscheinen, als Du wirklich bist.

Gesundheit und Fitness

Du solltest öfter innehalten und tief durchatmen, denn Du hast Dir in letzter Zeit zu viel zugemutet. Es ist wichtig, jetzt Kraft zu schöpfen und Dir ein paar Tage Ruhe zu gönnen, bevor Du Dich völlig verausgabst. Finde Deinen eigenen Rhythmus und achte auf die Einheit von Körper, Geist und Seele. Eine kurze Fastenzeit würde Deinem Wohlbefinden sicherlich gut bekommen.

Beruf und Finanzen

Etwas Geduld ist noch erforderlich, um Deine Ideen umsetzen zu können. Wenn es beruflich mal nicht rund läuft, suche die Schuld nicht im Außen. Du arbeitest erfolgreich mit Gleichgesinnten zusammen, aber nicht immer verkaufst Du Dich und Deine Talente so gut, wie Du es könntest.