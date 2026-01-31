Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 2.2. bis 8.2.2026

Auch wenn die Sternenkonstellation in der nächsten Horoskop -Woche günstig für Schütze ist, hat nicht jede Bemühung in Gesundheit und Beruf den gewünschten Effekt . Dennoch lohnt es sich, Dich mit dem Wochenhoroskop für Schütze vom 2.2. bis 8.2.2026 zu beschäftigen, denn die Liebe trifft Schütze -Frau und Schütze-Mann direkt ins Herz .

Liebe und Partnerschaft

Für Dich ist es sinnvoll, einige Verabredungen aus Deinem Terminkalender zu streichen. Du bist gar nicht in der Lage, alle einzuhalten. Du hast Dein Liebesleben auf keinen Fall im Griff, arbeite daran! Emotion, Zärtlichkeit und Hingabe, das ist es, was Dein Liebling sehr an Dir schätzt. Nimm Dir jetzt Zeit und lebe diese schönen Gefühle. Du gehst Dingen mehr auf den Grund als sonst. Wenn Du das auf Dich selbst beschränkst, kann dies zu tiefen Einsichten führen.

Gesundheit und Fitness

Deine empfindlichen Knie machen Dir zu schaffen. Körperlich bist Du gut in Form. Dosiere Deine Kräfte richtig, sonst geht Dir bald die Puste aus. Verschleppe nicht Deinen grippalen Infekt.

Beruf und Finanzen

Du bist voller Schwung und Tatendrang, vielleicht sogar etwas zu impulsiv. Dich richtig durchzusetzen dürfte jetzt kein Problem für Dich darstellen. Du bist gerne mit anderen Menschen zusammen und arbeitest sehr erfolgreich im Team. Das bringt Vorteile auf allen Seiten. Du bist einfallsreich und diszipliniert am Arbeitsplatz. Du kannst sehr klare Gedanken fassen, Dich gut verständlich machen und Deine Erfahrungen und Fähigkeiten erfolgreich einsetzen.